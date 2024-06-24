Azerbaycan'da Kaçak Şahıs ile Polis Arasında Çatışma: 3 Polis ve 1 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Azerbaycan'da Kaçak Şahıs ile Polis Arasında Çatışma: 3 Polis ve 1 Sivil Hayatını Kaybetti

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de kaçan bir şahsı yakalamak üzere düzenlenen eve baskın sırasında çıkan çatışmada 3 polis memuru ve 1 sivil hayatını kaybetti. Kaçak şahsın polise direndiği ve aile bireylerini canlı kalkan olarak kullandığı belirtildi. Şahsın polise ateş açması sonucu çıkan çatışmada, şahıs etkisiz hale getirilirken soruşturma devam ediyor.

24.06.2024 10:31
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Azerbaycan'da kaçan bir şahsı yakalamak üzere eve baskın düzenleyen polis ile kaçak şahıs arasında çıkan çatışmada 3 polis ve 1 sivil hayatını kaybetti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de daha önce defalarca hüküm giymiş ve aranan Rövşen Allahverdiyev adlı şahıs dehşet saçtı. Bakü'nün Hazar ilçesi Şüvelan kasabasında yaşanan olayda 37 yaşındaki kaçak şahsın evinde olduğuna dair gelen ihbarın ardından harekete geçen polis, şahsın evine baskın düzenledi. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Allahverdiyev'in baskın sırasında polise direndiği ve polis memurlarına engel olmak için aile bireylerini canlı kalkan olarak kullandığı kaydedildi. Şahsın polise ateş açtığı kaydedilen açıklamada, polis ile Allahverdiyev arasında çıkan çatışma sonucu 3 polis memurunun ve 1 sivilin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Allahverdiyev ise polis memurları tarafından etkisiz hale getirildiği ve olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği aktarıldı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Azerbaycan'da Kaçak Şahıs ile Polis Arasında Çatışma: 3 Polis ve 1 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Azerbaycan'da Kaçak Şahıs ile Polis Arasında Çatışma: 3 Polis ve 1 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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