Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Ermenistan ateşkes ihlallerine devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Ermenistan askerlerinin dün yerel saatle 22.05 sıralarında Zengezur'daki Gorus ilinin Hanazah yerleşkesindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusuna ait mevzilere ateş açtığı ifade edildi. Konuya ilişkin detay verilmedi. - BAKÜ
Son Dakika › 3.Sayfa › Azerbaycan'dan Ermenistan'a Ateş Açma İddiası - Son Dakika
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