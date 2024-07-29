Azerbaycan, Ermenistan'a ait İHA'yı bölgeden uzaklaştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Azerbaycan, Ermenistan'a ait İHA'yı bölgeden uzaklaştırdı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'a ait Laçın ili yönündeki mevziler üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait insansız hava aracının (İHA) bölgeden uzaklaştırıldığını belirtti. Ermenistan'ın provokatif eylemleri devam ediyor.

29.07.2024 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'a ait Laçın ili yönündeki mevziler üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait insansız hava aracının (İHA) bölgeden uzaklaştırıldığını belirtti.

Ermenistan Azerbaycan'a yönelik provokatif eylemlerini sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 17.40 sıralarında Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan ordusuna ait Laçın ili yönündeki mevzileri üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirmeye çalıştığı bildirildi. Açıklamada, keşif uçuşu yapmaya çalışan İHA'nın Azerbaycan askerleri tarafından yapılan teknik müdahaleler sonucu bölgeden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Ermenistan gerilimi tırmandırmaya devam ediyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Tovuz ilinin Ağdam yerleşkesindeki mevzileri üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirmeye çalışan Ermenistan'a ait İHA'nın bölgeden uzaklaştırıldığı duyurulmuştu. - BAKÜ

Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, Ermenistan, Azerbaycan, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Azerbaycan, Ermenistan'a ait İHA'yı bölgeden uzaklaştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:49 AK Parti’den İsrailli Bakan Katz’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik skandal sözlerine sert tepki AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki
09:12 İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı Beyrut’ta uçuşlar askıya alındı, 10’dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı
07:40 Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı
07:13 Erdoğan YRP’li vekil için “Kafadan sıkıntısı var“ dedi, Erbakan’ın yanıtı sert oldu Erdoğan YRP'li vekil için "Kafadan sıkıntısı var" dedi, Erbakan'ın yanıtı sert oldu
07:08 Başıboş köpek düzenlemesinde 14 saatlik mesai İşte Meclis’ten geçen ilk 5 madde Başıboş köpek düzenlemesinde 14 saatlik mesai! İşte Meclis'ten geçen ilk 5 madde
09:55 Venezuela’da Başkanlık seçimini Nicolás Maduro kazandı Venezuela'da Başkanlık seçimini Nicolás Maduro kazandı
09:48 Buluşma yerine gelen teröristler karşılarında MİT’i buldu Buluşma yerine gelen teröristler karşılarında MİT'i buldu
09:38 Banu Alkan’ın evlat acısı yaşayan Safiye Soyman için yayınladığı taziye mesajı tepki çekti Banu Alkan'ın evlat acısı yaşayan Safiye Soyman için yayınladığı taziye mesajı tepki çekti
09:11 10 kişilik ekibin kanyon gezisi kabusa dönüştü 10 kişilik ekibin kanyon gezisi kabusa dönüştü
09:06 Wilma Elles ve eşi motosiklet kazası geçirdi Wilma Elles ve eşi motosiklet kazası geçirdi
09:00 Felaketi yaşayan bölgede en zor gece Evleri tehdit altındaki ailelerden çaresiz bekleyiş Felaketi yaşayan bölgede en zor gece! Evleri tehdit altındaki ailelerden çaresiz bekleyiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 10:32:27. #1.11#
SON DAKİKA: Azerbaycan, Ermenistan'a ait İHA'yı bölgeden uzaklaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement