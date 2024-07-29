Azerbaycan, Ermenistan'a ait İHA'yı bölgeden uzaklaştırdı

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'a ait Laçın ili yönündeki mevziler üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait insansız hava aracının (İHA) bölgeden uzaklaştırıldığını belirtti.

Ermenistan Azerbaycan'a yönelik provokatif eylemlerini sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 17.40 sıralarında Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan ordusuna ait Laçın ili yönündeki mevzileri üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirmeye çalıştığı bildirildi. Açıklamada, keşif uçuşu yapmaya çalışan İHA'nın Azerbaycan askerleri tarafından yapılan teknik müdahaleler sonucu bölgeden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Ermenistan gerilimi tırmandırmaya devam ediyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Tovuz ilinin Ağdam yerleşkesindeki mevzileri üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirmeye çalışan Ermenistan'a ait İHA'nın bölgeden uzaklaştırıldığı duyurulmuştu. - BAKÜ