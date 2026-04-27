Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında dinlenen gizli tanık Yaprak: "Bildiklerimi duyduklarımı net bir şekilde anlattım"

27.04.2026 15:07
Aziz İhsan Aktaş davasında dinlenen gizli tanık Yaprak "İfadelerim genel olarak duyduklarımla ilgilidir. Ben bildiklerimi, duyduklarımı net bir şekilde anlattım" dedi. Gizli tanığın beyanlarının ardından duruşma, sanık avukatlarının savunmalarının alınmasıyla devam edilmek üzere yarına ertelendi.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen Çıkar Amaçlı Suç Örgütü tarafından tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı sanık Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı sanık Utku Caner Çaykara'nın arasında bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 11'i tutuklu 200 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan salonda görülen duruşmada gizli tanık Yaprak dinlendi.

SEGBİS sistemi ile duruşmaya bağlanan ve sesi değiştirilerek dinlenen gizli tanık Yaprak beyanında "Vermiş olduğum ifadeyi tekrar ediyorum, diyeceklerim bundan ibaret. İfadelerim genel olarak duyduklarımla ilgilidir. Soruşturma aşamasında verdiğim beyanlarım geçerlidir. Aziz İhsan Aktaş hakkında duyduklarımın tamamını ifademde anlattım. Ben ihale mevzuatını bilen biri değilim. Ben ihaleci değilim. Ben bildiklerimi duyduklarımı net bir şekilde anlattım. Benim Aziz İhsan Aktaş ile bir husumetim yok" dedi.

Mahkeme başkanı, beyanlarını duruşmada anlatmaması ve savcılık ifadesini tekrar ettiğini söylemesi üzerine gizli tanığa "O şekilde olmuyor. Mahkeme huzurunda anlatman gerekiyor. Beyanlarımı tekrar ediyorum diyerek olsaydı 2 dakikada biterdi" dedi. Tanığın ifadesini hatırlamadığını söylemesi üzerine mahkeme başkanı, ifadeyi okudu. Gizli tanık "Duyduklarımı, belediyelerdeki işlemlerin tamamını ifademde zaten anlattım. Genel duyumlarım" ifadesini kullandı.

Aziz İhsan Aktaş'ın avukatının "Aziz İhsan Aktaş ile tanışıklığınız var mı?" sorusuna gizli tanık "Tanışmıyorum, duyduklarımı anlattım" şeklinde cevap verdi. Avukatın "Rüşvet iddianız sadece söyleme mi dayalı?" sorusuna gizli tanık "Söyleme dayalı bildiklerimi anlattım" yanıtını verdi.

Aziz İhsan Aktaş ise gizli tanığa "Etkin pişmanlık ifademde belirttiğim gibi araç alımı, nakit alımı ile ilgili delillerim var. Bunların tamamı kamuoyuna yansıdı. Sizin 'ihalelere fesat karıştırılıyor' diye ifadeniz var. Hangi başkana hangi belediyeye para rüşvet verdim?" sorusunu sordu. Gizli tanık "Ben duyduklarımı net bir şekilde anlattım" yanıtını verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

