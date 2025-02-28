Mahalli idareler seçimlerinde AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı olan Aziz Yeniay'ın 10 Şubat 2024'te seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 61 zanlının çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Aziz Yeniay'a Yönelik Saldırı Soruşturması Tamamlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?