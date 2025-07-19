Baba, Kızını Kurtarırken Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Mahallesi'nde denizde boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmak isterken kendisi de suya kapılan baba, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Bolaman Mahallesi Pideciler mevkiinde Şeref Ayvazoğlu, denizde boğulma tehlikesi geçiren kızı Ceren Ayvazoğlu'nu kurtarmak isterken kendisi de suya kapıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, denizden çıkarılan baba ve kızına ilk müdahaleyi yaptı. Durumu ağır olan Şeref Ayvazoğlu, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ceren Ayvazoğlu'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU