Baba, Oğlunu Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Baba, Oğlunu Bıçaklayarak Öldürdü

Baba, Oğlunu Bıçaklayarak Öldürdü
24.07.2025 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da madde bağımlılığı yüzünden tartışan baba, oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Baba tutuklandı.

Hatay'da babası tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen 22 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı. Gözaltına alınan baba, emniyetteki ifadesinde evladının madde bağımlısı olduğunu ve kavganın bu yüzden yaşandığını söylediği ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz gün Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki V., 31 ALM 46 plakalı motosikletle seyir halindeyken, arkasında oturan oğlu Mehmet Vural ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosikleti yol kenarına çeken baba, yanındaki bıçakla oğluna defalarca saldırdı. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Vural, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Zeki V., gözaltına alınarak karakola götürüldü. Hayatını kaybeden Mehmet Vural için öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Talihsiz genç, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde bulunan Özerli Mezarlığı'nda, hem öz annesi hem de üvey annesi ve yakınlarının gözyaşları arasında dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Evladını katleden babanın emniyetteki ifadesinde; çocuğunun madde bağımlısı olduğunu söylediği ve kavganın da bu yüzden çıktığını ifade ettiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak Zeki V. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Mehmet Vural, Politika, 3-sayfa, hatay, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Baba, Oğlunu Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
İstanbul’da dehşete düşüren olay Tornavidayı defalarca başına sapladı İstanbul'da dehşete düşüren olay! Tornavidayı defalarca başına sapladı
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul’da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul'da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Kırılan ağaç dalının altında kalan Seda da hayatını kaybetti Kırılan ağaç dalının altında kalan Seda da hayatını kaybetti
Dünya diken üstünde İsrail’i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz Dünya diken üstünde! İsrail'i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
Uzun süre sonra sessizliğini bozdu, Yeşilçam’ın ’’kötü adamı’’ içini döktü Uzun süre sonra sessizliğini bozdu, Yeşilçam'ın ''kötü adamı'' içini döktü
MSB: Suriye, Türkiye’den terör örgütleriyle mücadelede resmi destek talep etti MSB: Suriye, Türkiye'den terör örgütleriyle mücadelede resmi destek talep etti
6 yaşındaki kız çocuğunun acı sonu Ailesi dakikalar sonra fark etti ama... 6 yaşındaki kız çocuğunun acı sonu! Ailesi dakikalar sonra fark etti ama...
İlk görüşme yapıldı Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’a geliyor İlk görüşme yapıldı! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a geliyor
Şehit polisin kızı da polis oldu Şehit polisin kızı da polis oldu

08:16
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü İşte etkilenecek modeller
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller
07:31
Eskişehir’de 10 yangın şehidi 10 gün önce evlenmiş
Eskişehir'de 10 yangın şehidi! 10 gün önce evlenmiş
07:16
Orman yangınında şehit olan 10 kahramanın isimleri belli oldu
Orman yangınında şehit olan 10 kahramanın isimleri belli oldu
02:39
Ünlü ekonomist Nazlı Sarp’ın şüpheli ölümü
Ünlü ekonomist Nazlı Sarp'ın şüpheli ölümü
14:24
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
14:24
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için yeni gelişme
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için yeni gelişme
14:13
Görüntü Türkiye’den İki kadın sokak ortasında erkek kavgasına tutuştu
Görüntü Türkiye'den! İki kadın sokak ortasında erkek kavgasına tutuştu
14:10
6 yaşındaki oğlunun valizinde uyuşturucu bulunan anne oğluyla beraber gözaltına alındı
6 yaşındaki oğlunun valizinde uyuşturucu bulunan anne oğluyla beraber gözaltına alındı
14:10
Arda Deniz’in hayatını kaybettiği teknedeki kavga bir hiç yüzünden çıkmış
Arda Deniz'in hayatını kaybettiği teknedeki kavga bir hiç yüzünden çıkmış
14:05
Akaryakıt istasyonunda eski kayınbiraderini katletti
Akaryakıt istasyonunda eski kayınbiraderini katletti
13:49
Ailesini yakarak katleden itfaiye eri hakkında “annesini öldürmüş olabilir“ iddiası
Ailesini yakarak katleden itfaiye eri hakkında "annesini öldürmüş olabilir" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 09:10:24. #7.13#
SON DAKİKA: Baba, Oğlunu Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.