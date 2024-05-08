Baba, oğlunun kaza anını kaydetti - Son Dakika
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Baba, oğlunun kaza anını kaydetti

Antalya'da bir baba, oğlunun okula giderken yaya geçidinde bir aracın çarpması anını kaydetti. Oğlu kazayı sıyrıklarla atlattığı için derin bir oh çeken baba, yaşananları 'En acı hatıra oldu' şeklinde anlattı. Kaza anı hem güvenlik kamerasına hem de babanın cep telefonu kaydına yansıdı.

08.05.2024 20:35  Güncelleme: 20:43
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Bir babanın en acı hatıra kaydı: Okula uğurladığı oğlunun kazasını çekti, görüntünün yerini çığlıklar aldı

11 yaşındaki oğlunun yaya geçidinden geçtiği sırada kayıtta olan baba, oğluna aracın çarpması sonrası çığlıklar attı

Çocuğun kazayı sıyrıklarla atlatmasıyla derin bir oh çeken baba, "En acı kayıt oldu" dedi

Kaza anıysa hem güvenlik kamerasına hem de babanın hatıra videosuna saniye saniye yansıdı

ANTALYA - Antalya'da 11 yaşındaki oğlunun okula gidişini evinin penceresinden hatıra amaçlı video kaydına alan baba, yaya geçidinden geçen oğluna bir aracın çarpıp metrelerce sürüklemesine şahit oldu. Kaza yerine koşan baba, oğlunun kazada ağır yaralanmadığını görünce derin bir oh çekerken, o anlar hem güvenlik kamerasına hem de babanın cep telefonu kaydına yansıdı. Olayın şokunu yeni yeni atlatan baba, "En acı kayıt oldu" dedi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Güvenlik İlkokulu 4'üncü Sınıf öğrencisi Kayra Ege Yurdunkulu (11), öğle paydosu sonrası evinden okula gitmek için çıktı. Yurdunkulu, yolun karşısına geçmek için yaya geçidinde beklemeye başladığı sırada araçlardan birisi geçmesi için yolun sağ şeridinde durdu. Karşıya koşarak geçen gence ise, sol şeritten gelen Ö. K'nin kullandığı 07 BOR 575 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya savrulan çocuk, ardından aracın önüne düştü.

Kazaya anlık şahit oldu, çığlık attı

Çocuklarının yoldan geçtiği sırada oğluna hatıra kalması için video çeken baba Halil İbrahim Yurdunkulu ise kaza anına birebir şahit oldu. Kayıt sırasında aracın çocuklarını fırlattığını gören baba, çığlıklarla kaza yerine koştu. Baba Yurdunkulu oğlunun kazada ağır yaralanmadığını görünce derin bir oh çekti. Sosyal medyada 'Antalya Hakkında' adlı sayfada yayınlanan görüntüler, izleyenleri hayretler içerisinde bıraktı. Yaralanan küçük çocuk ise, ihbar üzerine çağrılan ambulansla hastanede tedaviye alındı. 1 gün gözlem altında tutulan çocuk, ardından taburcu edildi.

Kaza anı hem güvenlik kamerasında hem babanın hatıra videosunda

Kaza anıysa güvenlik kameralarına ve hatıra videosu çeken babanın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Kayra Ege Yurdunkulu'nun yaya geçidinden geçeceği sırada bir aracın durması, çocuğun yola çıktığı sırada ise sol şeritten gelen aracın çarpması yer aldı. Cep telefonu görüntüsünde ise çarpma anı ve babanın o anki olaya verdiği tepki yer aldı.

"En acı hatıra oldu"

Yaşanılanları anlatan Halil İbrahim Yurdunkulu, "Oğlum öğle arası için okuldan gelmişti. Tekrar okula giderken hatıra olması için video çekiyordum. Aracın birisi durdu, çocuğa 'geç' diye işaret yaptı. Öbür taraftan gelen arabayı göremedi, diğer sürücü de son anda çıktığı için kaçabildiği kadar kaçtı ancak vurdu. Hatıra için çekiyordum ama o anı yaşamak çok kötü, sadece anne ve babalar anlar. Allah kimseye göstermesin. Allah'a şükür oğlumun durumu iyi. Küçük sıyrıklarla atlattı, verilmiş sadakamız varmış. En acı hatıra oldu" dedi.

Yaya geçitlerinde bu tarz kazaların sıklıkla meydana geldiğini de sözlerine ekleyen Yurdunkulu, "Yol versen haklısın, yol vermesen haklısın. Bunun bir çözümü olması lazım Yaya geçitlerinde bu tarz olaylar oluyor. Bugün benim başıma yarın başkasının başına gelebilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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