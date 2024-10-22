Baba Oğul Pencereden Düştü

3.Sayfa

Rapçi Sean \'P Diddy\' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti

Bebek katili çete nasıl tespit edildi? Bakan Memişoğlu emniyet detayını ilk kez anlattı

Yenidoğan çetesinin üyesi kendi adıyla bir televizyon dizisinde rol almış

Teröristbaşı Gülen neden öldü? ABD\'deki hastaneden açıklama var

Baba-oğul şakalaşırken pencereden düştü

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinde şakalaşırken 1. kattan düşen adam ve oğlu yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Çam Sokakta bulunan 3 katlı mobilya imalathanesinde meydana geldi. İş yerinde çalışan Muhammed H. (58), yanına gelen oğlu Temin H. ile şakalaşmaya başladı. Birbirlerini iten baba-oğul açılan iş yeri penceresinden düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen baba ve oğlu yaralandı. Yaralanan 2 şahıs olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.