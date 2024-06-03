3.Sayfa

Baba ve iki oğlunu silahla yaralayıp kaçtı

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir kişi baba ve iki oğlunu silahla yaralayıp kaçtı.

Köyünde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre S.F. isimli kişi henüz bilinmeyen bir nedenle B.A.'nın müstakil evine giderek evin bahçesinde bulunan B.A. ve oğulları O.A. ile S.A.'ya pompalı tüfekle ateş açtı. Baba ve iki oğlu ağır yaralanırken S.F. sindiği bir otomobille olay yerinden uzaklaştı. Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.