Baba ve oğlunun yakılarak öldürüldüğü olayda acılı anne konuştu: İdam istiyorum

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde kırsal Yeşilli Mahallesi'ndeki Köprübaşı mevkiinde 19 Mayıs'ta Remzi Sati (49) ve oğlu Muhammed Sati'nin (15) küle dönmüş bir kamyonetin içinde cansız bedeni bulundu.

MERMİ KOVANLARI, AYAKKABILAR...

Olay yeri incelemesinde Muhammed'in 2 ayakkabısı kamyonete yaklaşık 150 metre uzaklıkta bulunurken, olay yeri yakınında 4 mermi kovanı tespit edildi. Ayrıca baba ve oğlunun ellerinin bağlandıktan sonra kamyonetin içerisine konuldukları ve aracın ateşe verildiği değerlendiriliyor.

Remzi Sati (solda) ve oğlu Muhammed (sağda)

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Vücut bütünlükleri bozulduğu için Remzi ve Muhammed Sati'nin aile üyelerinden eşleştirme için DNA örneklerinin alındığı olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

"İDAM İSTİYORUM, YAŞATTIĞINI YAŞASIN"

Remzi Sati'nin eşi Filiz Sati tv100 muhabiri Canan Altıntaş'a konuştu. Olayın derinlemesine araştırılmasını isteyen acılı anne gözyaşları içinde şu ifadeleri kullandı:

"Dışarıya hiç gitmezdi. Elbiselerini bile çıkarmazdı. Ortağı Ali arayıp, hayvanının kaçtığını söyledi yardım istedi. Eşim "Sen yakala ben geleyim" dedi. Daha sonra tekrar aradı. "Ben yakaladım sen de aceleyle gel" dedi. Köprü başına çağırdı. Oğlanı götürme dedim, hayvan oğlana bir şey yapar dedim. Ama çıktı ikisi de gitti, bir daha gelmediler. Kimseyle husumetimiz yoktu. O adam iki kere aradı, onu götürdü. Allah onun belasını versin. İdam istiyorum. Yaşattığını yaşasın."