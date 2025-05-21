Baba ve oğlunun yakılarak öldürüldüğü olayda acılı anne konuştu: İdam istiyorum - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Baba ve oğlunun yakılarak öldürüldüğü olayda acılı anne konuştu: İdam istiyorum

Haberin Videosunu İzleyin
Baba ve oğlunun yakılarak öldürüldüğü olayda acılı anne konuştu: İdam istiyorum

Diyarbakır'da 49 yaşındaki Remzi Sati ile 15 yaşındaki oğlu Muhammed'in yanan bir kamyonette cansız bedenlerinin bulunmasına ilişkin olayda tv100'e konuşan acılı anne Filiz Sati gözyaşları içinde, "Çıktı ikisi de gitti, bir daha gelmediler. Kimseyle husumetimiz yoktu. O adam iki kere aradı, onu götürdü. Allah onun belasını versin. İdam istiyorum. Yaşattığını yaşasın " dedi.

21.05.2025 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Baba ve oğlunun yakılarak öldürüldüğü olayda acılı anne konuştu: İdam istiyorum
Haber Videosu

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde kırsal Yeşilli Mahallesi'ndeki Köprübaşı mevkiinde 19 Mayıs'ta Remzi Sati (49) ve oğlu Muhammed Sati'nin (15) küle dönmüş bir kamyonetin içinde cansız bedeni bulundu.

MERMİ KOVANLARI, AYAKKABILAR...

Olay yeri incelemesinde Muhammed'in 2 ayakkabısı kamyonete yaklaşık 150 metre uzaklıkta bulunurken, olay yeri yakınında 4 mermi kovanı tespit edildi. Ayrıca baba ve oğlunun ellerinin bağlandıktan sonra kamyonetin içerisine konuldukları ve aracın ateşe verildiği değerlendiriliyor.

Baba ve oğlunun yanarak öldüğü olayda acılı anne konuştu: İdam istiyorum
Remzi Sati (solda) ve oğlu Muhammed (sağda)

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Vücut bütünlükleri bozulduğu için Remzi ve Muhammed Sati'nin aile üyelerinden eşleştirme için DNA örneklerinin alındığı olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

"İDAM İSTİYORUM, YAŞATTIĞINI YAŞASIN"

Remzi Sati'nin eşi Filiz Sati tv100 muhabiri Canan Altıntaş'a konuştu. Olayın derinlemesine araştırılmasını isteyen acılı anne gözyaşları içinde şu ifadeleri kullandı:

"Dışarıya hiç gitmezdi. Elbiselerini bile çıkarmazdı. Ortağı Ali arayıp, hayvanının kaçtığını söyledi yardım istedi. Eşim "Sen yakala ben geleyim" dedi. Daha sonra tekrar aradı. "Ben yakaladım sen de aceleyle gel" dedi. Köprü başına çağırdı. Oğlanı götürme dedim, hayvan oğlana bir şey yapar dedim. Ama çıktı ikisi de gitti, bir daha gelmediler. Kimseyle husumetimiz yoktu. O adam iki kere aradı, onu götürdü. Allah onun belasını versin. İdam istiyorum. Yaşattığını yaşasın."

Baba ve oğlunun yakılarak öldürüldüğü olayda acılı anne konuştu: İdam istiyorum

Diyarbakır, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, tv100, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Baba ve oğlunun yakılarak öldürüldüğü olayda acılı anne konuştu: İdam istiyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serkan Basar:
    Ah be teyzem inan biz vatandaşlar da istiyoruz ama başka vatandaşlar istemediği için malesef uygulanamıyor keşke her şeyi el indirip kaldırıp meclisten geçirdikleri gibi bu kanunuda geçirseler ama geçirmiyorlar işte bunu anlamak önemli neden?? 19 1 Yanıtla
  • DeadTeam 19:
    İb n vekiller kendilerine dokunur diye cıkarmıyorlor idamı. Allah sabır versin başın sağolsun teyzem. 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şaka yapmak isterken arkadaşını canından ediyordu Şaka yapmak isterken arkadaşını canından ediyordu
Bulgaristan 2026’da Euro’ya geçmeye hazırlanıyor Bulgaristan 2026'da Euro'ya geçmeye hazırlanıyor
MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü
Kadıköy’de Galatasaray Atkısına Saldırı Kadıköy'de Galatasaray Atkısına Saldırı
Finlandiya’da okulda bıçaklı saldırı: 3 öğrenci yaralandı Finlandiya'da okulda bıçaklı saldırı: 3 öğrenci yaralandı
Fenerbahçe’de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi Fenerbahçe'de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi
Meclis’te oturuma ara verdirten ’yoklama’ tartışması Meclis'te oturuma ara verdirten 'yoklama' tartışması
42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor 42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor
Taksicinin kardeşi tarafından vurulma anları kamerada: Önce vurmuş sonra 112’yi aramış Taksicinin kardeşi tarafından vurulma anları kamerada: Önce vurmuş sonra 112'yi aramış
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo’nun videosu viral oldu Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu
Ankara’da üç güzergaha metrobüs geliyor Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor

14:05
Çevre Bakanı Kurum’dan tapu müjdesi ’’Tapu almamış tek bir kişi kalmayacak’’
Çevre Bakanı Kurum'dan tapu müjdesi! ''Tapu almamış tek bir kişi kalmayacak''
13:36
İmamoğlu’nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
12:31
Zirveye damga vuran an Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
12:01
Tunceli Valisi merkeze çekildi
Tunceli Valisi merkeze çekildi
19:22
Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı
19:20
Elon Musk’ın babası katil çıktı Hepsini tek bir kişi için öldürmüş
Elon Musk'ın babası katil çıktı! Hepsini tek bir kişi için öldürmüş
19:18
Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu olmayınca gözünü o isme çevirdi
Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu olmayınca gözünü o isme çevirdi
18:59
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu
18:42
Odekta ve Helis’ten gayrimenkulün yeni çağına ortak imza
Odekta ve Helis'ten gayrimenkulün yeni çağına ortak imza
18:41
Süper Lig devlerine müjde: Lille’den 7 yıldız bonservissiz ayrılıyor
Süper Lig devlerine müjde: Lille'den 7 yıldız bonservissiz ayrılıyor
18:38
Gayrimenkulde yeni dönem başlıyor: Odekta ve Helis’ten dijital yatırım hamlesi
Gayrimenkulde yeni dönem başlıyor: Odekta ve Helis'ten dijital yatırım hamlesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 14:37:36. #7.13#
SON DAKİKA: Baba ve oğlunun yakılarak öldürüldüğü olayda acılı anne konuştu: İdam istiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.