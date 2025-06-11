Babaeski'de 30 Dönüm Buğday Yanarak Yok Oldu

Babaeski'de yaklaşık 30 dönüm ekili buğday yandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde çıkan yangın sonucu yaklaşık 30 dönüm biçilmemiş buğday yandı.

Edinilen bilgilere göre, Büyükmandıra beldesinde bulunan biçilmemiş bir buğday tarlasında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, vatandaşların da desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 30 dönüm ekili buğday yanarken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.