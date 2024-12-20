Babaeski\'de Kaçak Hayvan Ele Geçirildi

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde kaçak yollarla getirilen büyükbaş hayvanlar ele geçirilirken, hayvanları getiren sahiplerine 139 bin 986 TL idari para cezası uygulandı.

Babaeski ilçesi Karamesutlu otoban gişelerinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonda yapılan kontrolde Anadolu'dan kaçak olarak Trakya bölgesine getirilen büyükbaş hayvanlar tespit edildi.

Ekipler ardından durumu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen teknik personellerce yapılan kontrollerde, kaçak olduğu tespit edilen büyükbaş hayvanlar, mezbahada tazminatsız kesilirken, hayvan sahibi ve şoföre 139 bin 986 TL para cezası uygulandı. - KIRKLARELİ