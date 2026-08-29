Babaeski’de ‘kalem satıyorum’ bahanesiyle dilencilik yapan şahsa zabıta müdahalesi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde market önlerinde 'kalem satıyorum' bahanesiyle vatandaşlardan para isteyen şahsa zabıta ekipleri müdahale etti. Şahsın üzerinden bin 875 TL nakit para çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Babaeski Belediyesi Beyaz Masa'ya ulaşan şikayetler üzerine zabıta ekipleri harekete geçti. İlçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, marketlerin önünde vatandaşlardan para isteyen bir şahıs tespit edildi. 'Kalem satıyorum' bahanesiyle vatandaşlardan para topladığı belirlenen şahsın üzerinde yapılan kontrolde Bin 875 TL nakit para bulundu. Paraya, kamuya aktarılmak üzere el konulurken, şahsa Bin 764 TL idari para cezası kesildi.

Babaeski Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan açıklamada, "Vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik denetimler ilçe genelinde sürdürülmeye devam edecek" denildi.