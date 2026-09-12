Babaeski\'de minibüs ile otomobil çarpıştı, araçlarda sıkışan 4 yaralı itfaiyeyle kurtarıldı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza, İstanbul-Edirne kara yolu Pehlivanköy Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 59 AGP 475 plakalı otomobil ile 39 S 1986 plakalı minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da hasar oluşurken, kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar, Babaeski Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.