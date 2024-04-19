Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, polis tarafından motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimde, 6 motosiklet trafikten men edildi.
Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Gerçekleştirilen kontrollerde 56 motosiklet sürücüsü denetlenirken, 41 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Denetimde çevreye rahatsızlık verecek derecede gürültü çıkaran, plakasız, tescilsiz ayrıca trafiği tehlikeye düşürecek şekilde motor kullanan sürücüler tespit edilerek, cezai işlem uygulandı. Denetim sonrasında kurallara uymadıkları belirlenen 6 sürücünün motosikleti de trafikten men edildi. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Babaeski'de yapılan denetimde 6 motosiklet trafikten men edildi - Son Dakika
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye yönlendirilerek 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya teslim edildi.
Ankara'da yaşanan olayda, geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan bir kadın, eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kadının kardeşi, saldırganın planlı bir şekilde hareket ettiğini ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirtti.
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