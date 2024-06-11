Babasını vuran zanlı adliyeye getirildi - Son Dakika
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Babasını vuran zanlı adliyeye getirildi

Bartın'ın Ulus ilçesinde bedensel engelli kız kardeşine şiddet uygulayan babasını tüfekle vurarak öldüren T.Ç, adliyeye getirildi. T.Ç'nin gazetecilerin 'Pişman mısın?' sorusuna cevap vermemesi dikkat çekti.

11.06.2024 15:39
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Babasını vuran zanlı adliyeye getirildi

BARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesinde bedensel engelli kız kardeşine şiddet uygulayan babasını tüfekle vurarak öldüren T.Ç, adliyeye getirildi.

İddiaya göre, Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Aşağıdere köyü Yenice Mahallesi'ndeki evine alkollü baba M.Ç., bedensel engelli kızı E.Ç.'nin boğazına sarılarak, şiddet uygulamış, baba M.Ç., bu sırada araya giren ve alkollü olduğu ileri sürülen oğlu T.Ç ile tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine ise T.Ç.'nın eline geçirdiği bir ağaç sopa ile sırtına vurduğu baba öfkelenerek, duvarda asılı bulunan tüfeği almaya çalışmış, yaşanan arbedede av tüfeğini ele geçiren T.Ç, babasını vurmuştu. Baba M.Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu T.Ç. gözaltına alınmıştı

4 çocuk sahibi M.Ç'nin cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilirken, gözaltına alınan T.Ç'nin ise sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ulus Adliyesi'ne getirildi.

T. Ç, adliyeye çıkarılırken gazetecilerin "Pişman mısın sorusuna cevap vermemesi dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Babasını vuran zanlı adliyeye getirildi - Son Dakika

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