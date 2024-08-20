Babasının 16 yıl önce boğulduğu yerde boğuldu
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde balık tutmaya giderken baraj gölünde akıntıya kapılıp boğulan Hasan Binen'in, 16 yıl önce babasının da aynı yerde hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Dün akşam saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Çalıönü Mahallesi'nde baraj gölünde balık tutmaya giderken suya kapılan Hasan Binen'nin cesedi, bu sabah AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla bulunmuştu.
Binen'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Binen'in, babası Mehdi Binen ile aynı kaderi yaşadığı, babasının da 2008 yılında yakın bölgede girdiği suda boğulduğu ortaya çıktı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Babasının 16 yıl önce boğulduğu yerde boğuldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?