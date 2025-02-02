Babasının Evini Yakan Evlat İtfaiyecileri Engelledi - Son Dakika
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Babasının Evini Yakan Evlat İtfaiyecileri Engelledi

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Antalya'da Ramazan Ç., babasının evini ateşe verip itfaiyeyi av tüfeğiyle tehdit etti, gözaltına alındı.

02.02.2025 22:36
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Babasının evini yakıp, elinde av tüfeğiyle itfaiyecilerin yangına müdahalesini engelledi

Öfkeli evlat polis tarafından gözaltına alındıktan sonra yangına müdahale edilebildi

ANTALYA - Antalya'da babasına ait ikameti ateşe veren şahıs, elindeki av tüfeğiyle yangına müdahale için gelen itfaiye ve polis ekiplerini de engelledi. Yaklaşık yarım saat polise direnen şahsın gözaltına alınmasının ardından müdahale edilen yangın söndürüldü.

Olay, Serik ilçesi Kökez Mahallesi 3233. Sokak'ta Mustafa Ç.'ye ait 2 katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Ç. ailesi ile birlikte oturduğu ikametin giriş katını ateşe verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Verilen adrese gelen itfaiye ve polis ekipleri, elinde av tüfeği bulunan şahıs ile karşılaştı. Yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ve polis ekiplerini av tüfeği ile tehdit eden Ramazan Ç., ekipleri olay yerine yaklaştırmadı. Yaklaşık 20 dakika ekiplere direnen Ramazan Ç. polisin müdahalesi ile yakalanarak, elindeki av tüfeğine el konuldu. Gözaltına alınan şahıs, ekip aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü. Şahsın gözaltına alınmasının ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sokakta toplanan kalabalık söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izlerken, bu sırada baba Mustafa Ç. eve geldi. Evinin yanmasına tepki gösteren baba Mustafa Ç. ile oğlu Ramazan Ç. arasında aile içi anlaşmazlıklar yaşandığı öğrenildi.

Yangında 2 katlı evin alt katı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Babasının Evini Yakan Evlat İtfaiyecileri Engelledi - Son Dakika

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