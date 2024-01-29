Babasının öldüğü, kızının yaralandığı kazada diğer sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta geçen yıl 55 yaşındaki Hasan Kırmızı'nın hayatını kaybettiği, kızı Ayşenur Kırmızı'nın yaralandığı kazada diğer aracın sürücüsü Birkan A.'ya on beş yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.

Geçen yıl 29 Mayıs günü Birkan A. yönetimindeki 67 ABJ 027 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç; Devrek istikametinden Zonguldak istikametine gittiği sırada Gökçebey kavşağından Ankara yolu üzerine dönüş yapmak isteyen Hasan Kırmızı idaresindeki 06 U 9833 plakalı Renault marka otomobille çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan Hasan Kırmızı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aynı araçta bulunan kızı Ayşenur Kırmızı da ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Hasan Kırmızı'nın kavşağa girerken yolu kontrol etmesi ve ana yoldan gelen araçlara ilk geçiş hakkını vermesi gerekirken duraksamadan ve kontrolsüz bir şekilde kavşağa girdiği için kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğuna yer verildi.

Kazaya karışan diğer aracın Birkan A.'nın ise 50 kilometre hız sınırı olan kavşağa hızlı girdiği ve tali yoldan kavşağa giren Hasan Kırmızı'nın aracına çarpması şeklinde gerçekleşen kazada tali kusurlu olduğu bilirkişi raporuyla sabit olduğu ifade edildi.

İddianamede tutuksuz sanık Birkan A. hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan on beş yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sanığın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.