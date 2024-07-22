BAE'de Bangladeş hükümetini protesto eden 57 kişi hapis cezasına çarptırıldı

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Birleşik Arap Emirlikleri'nde Bangladeş hükümetini protesto eden 57 Bangladeş vatandaşı hapis cezasına çarptırıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan çok sayıda Bangladeşli, Bangladeş hükümetine karşı protesto gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Protestoların yasak olduğu BAE'nde gözaltına alınan Bangladeşli göçmenler dün hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme, 57 Bangladeş vatandaşını hapis cezasına çarptırdı. BAE sokaklarında "ayaklanmaları kışkırttıkları" gerekçesiyle adı açıklanmayan 3 Bangladeş vatandaşına ömür boyu hapis cezası verilirken 53 kişi 10, bir kişi ise 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca mahkeme tarafından sanıkların cezalarını çekmelerinin ardından sınır dışı edilmesine karar verildi.

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, Bangladeşlilerin BAE sokaklarında protesto gerçekleştirmesinin "ayaklanmalara, kamu güvenliğinin bozulmasına, kolluk kuvvetlerinin engellenmesine, kamu ve özel mülkiyetlerin güvenliğinin tehlikeye atılmasına" neden olduğu kaydedildi.

Bangladeş hükümeti konuya ilişkin açıklama yapmazken Dubai'de bulunan konsolosluk tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların bulundukları ülkelerin yasalara uymaları çağrısı yapıldı.

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamu sektöründe kontenjan ayrılmasına yönelik 16 Temmuz'da patlak veren protestolarda 151 kişi hayatını kaybetmişti. - DUBAİ