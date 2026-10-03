BAE, kaptan pilotu baltayla yaralayan Flydubai yardımcı pilotunu terörle suçladı - Son Dakika
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BAE, kaptan pilotu baltayla yaralayan Flydubai yardımcı pilotunu terörle suçladı

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BAE Başsavcılığı, Flydubai'de yardımcı pilotun kaptan pilotu baltayla yaralayıp terör eylemine teşebbüs ettiğini açıkladı. Kaptan pilot, Modi ile görüşmesinde kokpit kapısını açtığı anı anlattı; yolcular yardımcı pilotu etkisiz hale getirdi, uçağı diğer pilotlar Tabuk'a indirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcılığı, Flydubai uçağının yardımcı pilotunun kaptan pilotu "baltayla" yaraladığını açıkladı. Hastanede tedavisi devam eden kaptan pilot, Hindistan Başbakanı Modi ile yaptığı görüntülü telefon görüşmesinde yardımcı pilot tarafından yaralandığı ve kokpitin kapısını açtığı anları anlattı.

Dubai-Tel Aviv seferinini yapan Flydubai yolcu uçağını düşürme girişiminde yardımcı pilot tarafından yaralan Hint pilot Smit Machchhar, Abu Dabi'deki hastane odasından Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Hint pilot Machchhargörüşmede, yaralanmasına rağmen kokpit kapısını açmayı nasıl başardığını ve yolcuların uçağın kontrolünü nasıl ele geçirdiğini kamuoyuyla paylaştı. Machchhar, yardımcı pilot tarafından yaralandıktan sonra yerde kanlar içinde yatarken uçağın düşmekte olduğunu anladığını ifade etti. Machchhar, "O kadar çok yaralanmıştım ki yere yığılmıştım. O sırada uçağın düşmekte olduğunu hissedebiliyordum. Bunun son hamle olduğunu, kapının tam orada olduğunu biliyordum. Kendi kendime 'Kapı işte orada, aç onu' dedim. Açmayı başardım ve insanlar içeri girdi. Son 17 yıldır uçuyorum, son 11 yıldır da kaptanlık yapıyorum. Uçağın düşeceğini biliyordum" diye konuştu. 11 yılı kaptan olarak olmak üzere toplam 17 yıllık havacılık deneyimine sahip olan Machchhar, bu deneyiminin yaralıyken bile neler olup bittiğini anlamasına yardımcı olduğunu söyledi. Machchhar, yolcuların ve mürettebatın yardımcı pilotu etkisiz hale getirmesine izin verdiğini ve uçaktaki diğer pilotların uçağon kontrolü ele alarak uçağı Suudi Arabistan'ın Tabuk kentine indirdiğini aktardı.

Hindistan Başbakanı Modi de Hint pilotun cesaretine övgüde bulunurken, soğukkanlılığının hayatları ve Hint pilotların itibarını kurtardığını dile getirdi.

"Yardımcı pilot, kaptan pilota baltayla saldırdı"

Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcısı Hamad Saif al-Shamsi çarşama günü yaşanan olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında açıklamalarda bulundu. Başsavcı al-Shamsi, yardımcı pilotun uçağın uçuş kontrol sistemini ele geçirmeye çalıştığını, kaptan pilotu kokpitteki acil durum baltasıyla yaralayarak "terör eylemi gerçekleştirmeye teşebbüs ettiğini" belirtti. Al-Shamsi olayın tüm şartlarını, nedenlerini ve ilgili bağlantılarını ortaya çıkarmak, ayrıca teknik incelemeleri tamamlamak, fiziksel ve dijital kanıtları incelemek amacıyla soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Al-Shamsi, gerekli işlemler tamamlanır tamamlanmaz nihai sonuçların açıklanacağını aktardı.

Ne olmuştu?

Çarşamba günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinden İsrail'in başkenti Tel Aviv'e giden ve çoğu İsrailli olmak üzere 174 kişiyi taşıyan FZ1073 sefer sayılı uçakta yardımcı pilot, uçağı düşürmek için kontrolü ele almaya çalışmıştı. Yardımcı pilot bu sırada kaptan pilot Smit Machchhar'ı yaralamıştı. Yaralı pilot kokpitin kapısını açarak kabin ekibi ve diğer yolculardan yardım istemişti. Yardımcı pilotun kontrolü ele almak istediği sırada uçak, yaklaşık 5 bin 180 metre (17 bin feet) alçalmıştı. Yolcular ve mürettebat, daha sonra yardımcı pilotu etkisiz hale getirmiş, uçak başka bir pilot tarafından Suudi Arabistan'ın Tabuk Havalimanına güvenli bir şekilde iniş yapmıştı. Yardımcı pilot Suudi yetkililer tarafından gözaltına alınırken, soruşturmayı yürüten Birleşik Arap Emirlikleri'ne teslim edilmişti. Kaptan pilot Machchhar da Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderilmişti. Olayın ardından Flydubai, İsrail güzergahındaki tüm uçuşlarını durdurmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanlığı Danışmanı Enver Gargaş olayı "terör eylemi" olarak nitelendirirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yardımcı pilotun "radikal ideolojik telkinlere maruz kaldığını" ve "intihar eğiliminde" göründüğünü söyledi. Netanyahu ayrıca yardımcı pilotun Umman vatandaşı olduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın saldırıyla bağlantılı olduğunun tespit edilmesi halinde "çok sert bir şekilde cezalandırılacağı" uyarısında bulundu.

Kaynak: İHA
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