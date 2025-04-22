Bafa Gölü\'nde Doğal Hayatı Koruma Faaliyetleri

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda doğal hayatı korumada etkin bir rol üstleniyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından, 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında Bafa Gölü Tabiat Parkı'nda yaşayan ve doğada nadir bulunan Tepeli Pelikan, Sakar Meke, Yeşilbaş Ördek, Flamingo ve benzeri yaban kuş türlerinin yaşam alanlarının kontrolünü yapıyor. Ayrıca 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında özellikle Meksika Körfezi'nden yola çıkarak 7 bin km yol kat edip Bafa Gölü'nde yaşam alanını sürdüren koruma kapsamında olan Yılan Balığı (Anguilla Anguilla) türü ve diğer balık türlerine yönelik balık avcılığı yapan kişilere yönelik genel kontroller yapılarak Bafa Gölü Tabiat Parkı'nın mevcut haliyle korunarak gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakılması ve vatandaşlara Temiz Dünya, Temiz Gelecek mottosu ile kontrol ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. - AYDIN