Bafa Gölü'nde pilotların kurtarılma anına ait görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Bafa Gölü'nde pilotların kurtarılma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Muğla Aydın Didim ilçesindeki yangına müdahale etmek için Bafa Gölünden su alırken kırıma uğrayan Türk Hava Kurumu'na ait yangın söndürme uçağında bulunan personelin kurtarılma anları görüntülendi. Uçağın batmaya başlaması üzerine vatandaşlar tarafından kurtarılan pilot ve orman muhafaza memuru, balıkçı tekneleriyle güvenli bir şekilde kurtarıldı.

14.06.2024 21:07
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Bafa Gölü'nde pilotların kurtarılma anına ait görüntüler ortaya çıktı

MUĞLA - Aydın Didim ilçesindeki yangına müdahale etmek için Bafa Gölünden su alırken bilinmeyen nedenle kırıma uğrayan Türk Hava Kurumu'na ait CL-125 tipi yangın söndürme uçağında bulunan personelin kurtarılma anları ortaya çıktı.

Bafa'da işletmecilik yapan Burak Kocakaya ve Yalçın Kocakaya isimli vatandaşlar THK yangın söndürme uçağının gölün ortasında su alırken ön kısmının batmaya başlaması üzerine bindikleri tekne ile uçakta bulunan personeli kurtarmak için göle açıldılar. Uçağın burun kısmının tamamen su altında olduğu, gövdesinin arka bölümü havada dururken, iki pilot ve orman muhafaza memurunun gövdesi üzerinde kurtarılmayı bekledikleri görüldü.

Balıkçı teknesi ile kurtarma operasyonu başlatan Burak Kocakaya ve Yalçın Kocakaya, sık sık pilot ve orman muhafaza memurunu tekne almaya çalıştıkları esnada alçalan helikoptere uyarıda bulunarak yükselmesini istediler. Tekneden uzattıkları ip yardımı ile uçaktaki personeli kurtarmaya çalışan vatandaşlardan birisi tekneden atlayarak yüzerek uçağa ulaştı. Tekneye bağlı ipi çekerek uçağa yanaştıran vatandaş uçağa yanaşan başka bir balıkçı teknesine üç kişinin binerek kurtarılmasını sağladılar.

Orman Muhafaza Memuru İbrahim Arslan, 1. Pilot Hüseyin Çabuk ve 2. Pilot Yakup Kameroğlu iki ayrı balıkçı teknesine binmelerinin hemen ardından uçak Bafa Gölü'nde battı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bafa Gölü'nde pilotların kurtarılma anına ait görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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