Samsun'un Bafra ilçesinde 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 'kasten öldürme suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması bulunan M.D (65), Büyükcami Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandı. M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Bafra'da 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?