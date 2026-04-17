Bafra\'da Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, Mevlana Mahallesi İshaklı Işıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ş. ile K.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada H.Ş., yanında bulunan bıçakla K.Ö.'ye saldırdı. Başına aldığı darbe sonucu yaralanan K.Ö., Bafra'daki özel bir hastaneye kaldırıldı, ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından H.Ş.'nin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN