Bafra'da Boğulma Tehlikesi: Balıkçılar Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bafra'da Boğulma Tehlikesi: Balıkçılar Kurtardı

Bafra\'da Boğulma Tehlikesi: Balıkçılar Kurtardı

Samsun'un Bafra ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren Murat A., balıkçı teknesi tarafından kurtarıldı.

04.10.2024 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi atlatan bir vatandaşı balıkçı teknesi kurtardı.

Olay, dün akşam üzeri Koşu Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat A.(45) yüzmek için denize girdi. Bir süre sonra yorularak, dalgalarla boğuşan Murat A. bağırmaya başladı. Kıyıda bulunan vatandaşlar, balığa çıkan balıkçı teknesine seslenerek denizde boğulmak üzere olan bir vatandaşın olduğunu haber verdi. Teknede bulunan balıkçılar denize can simidi attı. Can simidine tutunan Murat B. tekneye alındı. Koşu limanına gelen acil servis ekiplerince Murat B. tedbir amaçlı Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, samsun, Sağlık, Bafra, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bafra'da Boğulma Tehlikesi: Balıkçılar Kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:15 Fernas madencilikte neler oluyor AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu meselenin aslını bir bir anlattı Fernas madencilikte neler oluyor? AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu meselenin aslını bir bir anlattı
11:49 İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail’i yine vuracağız İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız
08:45 Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri’deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar
22:46 Husiler, Kızıldeniz’de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu
22:11 Tuzla’daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı Tuzla'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı
18:20 Dünyaca ünlü yıldız, Barcelona’ya geri dönüyor Dünyaca ünlü yıldız, Barcelona'ya geri dönüyor
17:59 Emre’yi ’Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm’ dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti Emre'yi 'Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm' dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti
17:43 FIBA Kadınlar Süper Kupa’da şampiyon Fenerbahçe Opet FIBA Kadınlar Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe Opet
17:23 Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı
17:18 Ameliyat sırasında neşter bulamayınca bakın ne kullandı Ameliyat sırasında neşter bulamayınca bakın ne kullandı
17:07 Beşiktaş’tan Galatasaray’a olay gönderme Beşiktaş'tan Galatasaray'a olay gönderme
17:04 Haberler.com dijital medyada bir ilki gerçekleştirdi Haberler.com dijital medyada bir ilki gerçekleştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 12:47:01. #1.12#
SON DAKİKA: Bafra'da Boğulma Tehlikesi: Balıkçılar Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement