Bafra\'da Cinayet Azmettiricileri Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kasten öldürme olayına ilişkin yürütülen soruşturmada, cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen şüpheli ve kardeşi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Olay, 1 Nisan'da saat 02.45 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Yayla Geçidi Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.B.N. (17), A.Ö.'yü (24) tüfekle vurarak öldürdü. Olay sonrası yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayetin ardından 16 gün kamera kayıtlarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro amirliği ekipleri yürüttüğü kapsamlı çalışma sonucunda, M.Y.'nin (36) cinayeti azmettirdiği tespit edildi. Şüphelinin ayrıca 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da ortaya çıktı.

17 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda M.Y. (36) gözaltına alınırken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen kardeşi M.Y. (34) de ekipler tarafından yakalandı. Mustafa Y'nin kardeşi Mesut Y. Ekiplerden gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatlı av tüfeği ile 26 adet av fişeği ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından iki kardeş Bafra Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN