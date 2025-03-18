Bafra\'da Eşini Öldüren Sanığa Müebbet Ceza

Samsun'un Bafra ilçesinde eşini silahla öldüren sanığın aldığı ağırlaştırılmış "müebbet hapis cezası", Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden görülen davada da aynı şekilde hükme bağlandı. 71 yaşındaki sanık, yerel mahkeme tarafından yapılan yeni yargılama sonucunda bir kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

7 Nisan 2024 tarihinde meydana gelen olayın ardından Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, ayrı yaşadığı ve boşanmak istemeyen eşi Yıldız Yılmaz'ı(43) silahla ateş ederek öldüren sanık İsmail Yılmaz(71), "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak sanık avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, davadaki bazı usul eksiklikleri gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozarak yeniden yargılama yapılmasına hükmetti.

Yargıtay'ın kararı bozması üzerine Bafra Ağır Ceza Mahkemesi davayı bugün yeniden görüştü. Duruşmada mahkeme, önceki kararda direnerek sanığı tekrar "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırdı.

Olay

7 Nisan 2024 tarihinde meydana gelen olayda İsmail Yılmaz, bir yıldır ayrı yaşadığı ve boşanmak istemeyen 43 yaşındaki eşi Yıldız Yılmaz'a sokak ortasında kurşun yağdırmış, başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede 9 Nisan'da hayatını kaybetmişti. Olay sonrası kaçan İsmail Yılmaz, evinde pencerede başına silah dayamış, kendisini ikna etmeye çalışan polislere "Ben bu yaştan sonra hapis yatamam" diyerek silahıyla havaya ateş etmeye başlamış, kurşunlardan bir tanesi ise Yılmaz'ın boğazından girerek kulak kısmından çıkmıştı. İsmail Yılmaz, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanmıştı. - SAMSUN