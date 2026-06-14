Bafra'da Firari Kaçakçı Yakalandı - Son Dakika
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Bafra'da Firari Kaçakçı Yakalandı

Bafra\'da Firari Kaçakçı Yakalandı
14.06.2026 13:28
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Hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari göçmen kaçakçısı Y.Y. Bafra'da yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y. (61) yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bafra'da Firari Kaçakçı Yakalandı - Son Dakika

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