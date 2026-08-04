Bafra'da Kaybolan 90 Yaşındaki Kadın Bulundu - Son Dakika
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Bafra'da Kaybolan 90 Yaşındaki Kadın Bulundu

Bafra\'da Kaybolan 90 Yaşındaki Kadın Bulundu
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Samsun'un Bafra ilçesinde kaybolan 90 yaşındaki Hanife Altın, 11 saatlik arama sonrası sağ bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesi Darboğaz Mahallesi'nde kaybolan 90 yaşındaki Hanife Altın, yaklaşık 11 saat süren arama çalışmasının ardından sağ olarak bulundu.

Hanife Altın'dan haber alınamaması üzerine jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve mahalle sakinlerinin katılımıyla bölgede arama çalışması başlatıldı. Ekipler, dere yatakları, kırsal alanlar ve ulaşılması güç bölgelerde arama yaptı. Çalışmalar sırasında mahalle camisinden yapılan anonsu duyan Hanife Altın'ın bulunduğu yerden ses vermesi üzerine ekipler bölgeye yöneldi. Yaşlı kadın, dere içerisinde sağ olarak bulundu. İlk sağlık kontrolü olay yerinde yapılan Hanife Altın'ın sağlık ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Çalışmalara Bafra İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Benal Kurt ve beraberindeki jandarma ekipleri, AFAD, sağlık ekipleri ile Darboğaz Mahallesi sakinleri katıldı.

Darboğaz Mahallesi Muhtarı Yaşar Altın, arama çalışmalarına katılan jandarma, AFAD, sağlık ekipleri, cami imamı ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, Samsun, Bafra, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bafra'da Kaybolan 90 Yaşındaki Kadın Bulundu - Son Dakika

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