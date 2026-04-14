Bafra'da Kız Meselesi Kavgasında Bıçaklama - Son Dakika
Bafra'da Kız Meselesi Kavgasında Bıçaklama

Bafra\'da Kız Meselesi Kavgasında Bıçaklama
14.04.2026 18:47
Samsun'un Bafra ilçesinde iki genç arasındaki kız meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki genç arasında "kız meselesi" nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Mevlana Mahallesi Eski Şube Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan K.E.Ö. (19) ile E.B. (17) telefonda tartışarak birbirlerine hakaret etti. Tartışmanın ardından K.E.Ö., arkadaşlarıyla birlikte konuşmak için E.B.'nin bulunduğu yere gitti.

Burada başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sırasında E.B., K.E.Ö.'yü bıçakladı. Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralanan genç, arkadaşları tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli E.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Samsun, Bafra, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bafra'da Kız Meselesi Kavgasında Bıçaklama - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bafra'da Kız Meselesi Kavgasında Bıçaklama - Son Dakika
