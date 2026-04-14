Bafra\'da Kız Meselesi Kavgasında Bıçaklama

Samsun'un Bafra ilçesinde iki genç arasında "kız meselesi" nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Mevlana Mahallesi Eski Şube Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan K.E.Ö. (19) ile E.B. (17) telefonda tartışarak birbirlerine hakaret etti. Tartışmanın ardından K.E.Ö., arkadaşlarıyla birlikte konuşmak için E.B.'nin bulunduğu yere gitti.

Burada başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sırasında E.B., K.E.Ö.'yü bıçakladı. Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralanan genç, arkadaşları tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli E.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN