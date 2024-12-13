Samsun'un Bafra ilçesinde trafik ekipleri, motosiklet kazalarını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.
Bafra Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince motosiklet kazalarının önüne geçilmesine yönelik motosikletler üzerinde denetimler gerçekleştiriliyor. Her gün 1 saat süren uygulamalarda motosikletler durduruluyor, sürücülerin kask, ehliyet ve ruhsat kontrolü yapılıyor. Ayrıca sürücüler hız kuralları ve trafik güvenliği hakkında bilgilendiriliyor. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Bafra'da Motosiklet Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?