Bafra\'da Motosiklet Denetimleri Devam Ediyor

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Samsun'un Bafra ilçesinde trafik ekipleri, motosiklet kazalarını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Bafra Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince motosiklet kazalarının önüne geçilmesine yönelik motosikletler üzerinde denetimler gerçekleştiriliyor. Her gün 1 saat süren uygulamalarda motosikletler durduruluyor, sürücülerin kask, ehliyet ve ruhsat kontrolü yapılıyor. Ayrıca sürücüler hız kuralları ve trafik güvenliği hakkında bilgilendiriliyor. - SAMSUN