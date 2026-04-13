Bafra\'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sedde Organize Sanayi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezine giden Muhammet Önder'in kullandığı 55 APT 301 plakalı motosiklet, aynı istikamette ilerleyen Faruk Güneş (25) yönetimindeki 55 B 0177 plakalı otomobili sollamak istediği sırada hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, yaklaşık 15 metre sürüklenerek durdu. Kazada yaralanan sürücü Muhammet Önder, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN