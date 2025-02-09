Bafra\'da Ruhsatsız Silahla Tutuklama

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Samsun'un Bafra ilçesinde ruhsatsız silahla yakalanan şahıs tutuklandı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Bafra Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, Mevlana Mahallesi'nde U.S'nin (35) üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 7 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Bafra Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN