Bafra'da Sağlık Çalışanları Trileçe Zehirlenmesi Yaşadı - Son Dakika
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Bafra'da Sağlık Çalışanları Trileçe Zehirlenmesi Yaşadı

Bafra\'da Sağlık Çalışanları Trileçe Zehirlenmesi Yaşadı
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Bafra'da sağlık çalışanları trileçe tatlısından zehirlendi, sendikalar önlemler talep etti.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Bafra Devlet Hastanesi ile Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde çok sayıda sağlık çalışanının trileçe tatlısından zehirlenmesinin ardından sendikalar ortak basın açıklaması yaptı.

Bafra Devlet Hastanesi önünde toplanan sağlıkçılar adına konuşan Öz Sağlık-İş Sendikası Samsun Şube Başkan Yardımcısı Adnan Günal, yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu belirterek, gıda zehirlenmesinin tüm yönleriyle araştırılmasını, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını ve benzer olayların yaşanmaması için kalıcı önlemler alınmasını istedi.

Sendikalar ayrıca, yemek hizmetlerinin daha sık denetlenmesi, çalışanların güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması ve yemek hizmetine güven duymayan personele yemek ücretinin nakdi olarak ödenmesi yönündeki taleplerini ifade etti.

Sağlık-Sen ile Öz Sağlık-İş Sendikaları, sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Hastane, Bafra, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bafra'da Sağlık Çalışanları Trileçe Zehirlenmesi Yaşadı - Son Dakika

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