Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Samsun'un Bafra ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bafra Narkotik Büro Amirliği ekiplerince İshaklı Mahallesi'nde Volkan S. (35) ve Yahya K. (40) isimli şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 0,25 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem yapılırken, soruşturmanın genişletilmesi üzerine yabancı uyruklu Muhammed Elnasır'ın (40) ikametinde de arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda 1,91 gram metamfetamin ile 3,74 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Muhammed Elnasır, Bafra Narkotik Büro Amirliği'nde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN