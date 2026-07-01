Bafra\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'un Bafra ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bafra'nın Bahçeler Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmada Tunahan G. (20) ile Vedat B.'nin (44) üzerlerinde ve içerisinde bulundukları araçta arama yapıldı.

Aramalarda daralı ağırlığı 37,22 gram metamfetamin, daralı ağırlığı 3,17 gram sentetik kannabinoid ile 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan Bafra Adliyesine sevk edildiler. - SAMSUN