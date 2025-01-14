Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan 3 şahıs tutuklandı.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bafra Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yakalanan L.Ş, A.C, S.Ö isimli şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 134 gr sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıs Bafra Narkotik Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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