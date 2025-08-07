Bafra\'da Zincirleme Kaza: 4 Araç Birbirine Girdi

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine girdi.
Kaza, Asri Mezarlık yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik akışı gereği duran araçlara, arkadan gelen 55 ACV 049 plakalı otomobil duramayarak çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki 3 araç birbirine girdi. Olay yerine kısa sürede trafik polisi ve çekici ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN
