Samsun'un Bafra ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin tutuklanan 5 sanık, toplam 94 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 17 Nisan 2026 tarihinde Gazipaşa Mahallesi Türkocağı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında önceden husumet bulunan iki grubun başlattığı tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında U.C. (27) ve F.A. (26) sırtlarından bıçak ve şiş darbeleriyle yaralanırken, Y.Ö. darp edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı ve A.K. (17) ile A.Ç.Ü. (20) adlı şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürerken olaya karıştıkları tespit edilen F. T.B., B.M.H. ve H.R.S. de gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler arasından A.K. Kavak Cezaevi'ne, diğer 4 kişi ise Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

5 sanığa toplam 94 yıl hapis

"Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan sanıklardan A.K. 14 yıl, F.T.B. 20 yıl, A.Ç.Ü. 20 yıl, B.M.H. 20 yıl ve H.R.S. 20 yıl hapis cezası aldı. Böylece 5 sanığa verilen toplam hapis cezası 94 yıl oldu.