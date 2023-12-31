Bağcılar Basın Ekspres Yolu\'nda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Bağcılar Basın Ekspres Yolu'nda iki hafriyat kamyonu ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hafif yaralandı. Devrilen kamyonlardan yola dökülen hafriyat, trafiğin durma noktasına gelmesine neden oldu.

Kaza Bağcılar Basın Ekspres Karayolu Başakşehir istikametinde saat 09.00'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıdvan Akgül yönetiminde seyir halindeki 34 AJ 6691 plakalı hafriyat yüklü kamyon, anayola çıkarken virajı alamayıp Ahmet Şeker yönetiminde seyir halindeki 34 CMR 688 plakalı otomobil ile çarptı. Kazanın ardından hafriyat kamyonu yan yatarak durabildi. Bu sırada arkadan gelen Kayhan Günaslan yönetimindeki 34 ZM 504 plakalı hafriyat kamyonu da kazadan kaçmak isterken bariyerlere çarpıp devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu yaralanan Rıdvan Akgül, Kayhan Günaslan, Ahmet Şeker ve Emre Kenç hastaneye kaldırıldı. Kaza yerine bir yaralının yakınları koşarak gelip durumu hakkında bilgi almaya çalıştı.

Kazada yola dökülen hafriyatın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kazayı gören vatandaş Enes Bal, "Tepede çalışıyorduk. Kazayı görünce geldik. Kamyonet vurunca araba arada kaldı. Daha sonra kamyonet yattı. Biz insanları kurtarma derdine düştük. Yaralılar vardı" dedi. - İSTANBUL