Bağcılar'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bağcılar'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza güvenlik kameralarına yansıdı

Bağcılar\'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza güvenlik kameralarına yansıdı

Bağcılar'da meydana gelen zincirleme kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kontrolden çıkan bir otomobil, orta refüje çarparak takla attıktan sonra karşı şeride geçerek 4 araca çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

16.04.2024 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek 4 araca çarpıyor.

Kaza sabah saatlerinde Bağcılar Batışehir yolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 NGH 96 plakalı Tofaş marka otomobil,

önce orta refüje çarptı, ardından da takla atarak karşı şeride geçti. Adeta uçarak karşı şeritteki 4 araca çarpan otomobilde bulunan 3 kişi, yola fırladı. Olay yerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araçların çekici ile yoldan çekilmesinin ardından trafik normale dönerken polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Görgü şahidi Ahmet Karakuş "Seyir halindeki Şahin kontrolden çıktı diğer şeride geçti. Bir anda oldu her şey. Muhtemelen emniyet kemerleri takılı değildi. 3 kişinin her biri bir tarafa savruldu" ifadelerini kullandı.

Feci kaza kamerada

Ortalığı savaş alanına çeviren kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobil, orta refüje çarparak takla atıyor. Uçarak karşı şeride geçen otomobil, seyir halindeki araçlara çarpıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bağcılar, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
18:34 Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre’de yasaklanan Beypazarı’ndan ilk açıklama Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama
17:21 Lütfü Savaş’ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı
14:19 BAE’de şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi BAE'de şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi
12:13 Başkanlık katında jakuzi mi var Türkiye gündemine oturan Sancaktepe Belediyesi’nden çok özel kareler Başkanlık katında jakuzi mi var? Türkiye gündemine oturan Sancaktepe Belediyesi'nden çok özel kareler
17:15 Cimbom’un kasası dolacak Zaniolo için rekor bonservis talebi Cimbom'un kasası dolacak! Zaniolo için rekor bonservis talebi
16:50 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1,5 ay sonra toplandı Masada üç önemli konu başlığı var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1,5 ay sonra toplandı! Masada üç önemli konu başlığı var
16:35 Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu
16:23 Dursun Özbek de gitmesini istiyor: Mehmet Büyükekşi’yi İkna etmeye çalışacağım Dursun Özbek de gitmesini istiyor: Mehmet Büyükekşi'yi İkna etmeye çalışacağım
15:03 Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu
14:36 Panathinaikos, Fatih Terim ile yola devam kararı aldı Panathinaikos, Fatih Terim ile yola devam kararı aldı
14:28 Özel’den Merkez’in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun Özel'den Merkez'in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aralarında kriz mi var Bakan Şimşek’ten dedikoduları bitiren sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında kriz mi var? Bakan Şimşek'ten dedikoduları bitiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 19:01:39. #1.13#
SON DAKİKA: Bağcılar'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement