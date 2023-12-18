 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bağcılar'da Alkollü Kaporta Ustası Motosikletli Kuryeye Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Bağcılar'da Alkollü Kaporta Ustası Motosikletli Kuryeye Çarptı

Bağcılar'da müşterisinin aracını alarak iddiaya göre alkollü bir şekilde kullanan kaporta ustası, motosikletli kuryeye çarptı. Kazanın ardından aracından reflektör alıp döneceğini söyleyen kaporta ustası, aracına binerek olay yerinden kaçtı. Yardım için gelen vatandaşlardan birisi de kuryenin motosikletini alarak kaçan sürücüyü kovaladı. Olay kameralara anbean yansıdı.

Bağcılar\'da Alkollü Kaporta Ustası Motosikletli Kuryeye Çarptı
18.12.2023 - 10:53,
Abone Ol

İstanbul'da film gibi olay: Kaporta ustası, müşterisinin aracıyla motosikletliye çarpıp böyle kaçtı

Bağcılar'da müşterisinin aracını alarak bir şekilde kullanan kaporta ustası, motosikletli kuryeye çarptı

Kazanın ardından araçtan reflektör alıp döneceğini söyleyen kaporta ustası, aracına binerek olay yerinden kaçtı

Yardım için gelen vatandaşlardan birisi de kuryenin motosikletini alarak kaçan sürücüyü kovaladı

İSTANBUL - Bağcılar'da müşterisinin aracını alarak iddiaya göre alkollü bir şekilde kullanan kaporta ustası, motosikletli kuryeye çarptı. Kazanın ardından araçtan reflektör alıp döneceğini söyleyen kaporta ustası, aracına binerek olay yerinden kaçtı. Yardım için gelen vatandaşlardan birisi de kuryenin motosikletini alarak kaçan sürücüyü kovaladı. Film gibi olay kameralara anbean yansıdı.

Olay, önceki hafta Cuma günü sabah 05.10 sıralarında Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motokurye olarak çalışan Selahattin Demir (25), sabah saatlerinde sipariş götürmek üzere 34 EHN 737 plakalı motosikletiyle yolda ilerlemeye başladı. O esnada son sürat gelen 34 ENZ 070 plakalı araç motokuryeye çarptı. Kazanın etkisiyle yere düşen Selahattin Demir, hareketsiz şekilde yerde kaldı. O sırada etrafta bulunan vatandaşlar Demir'in yardımına koştu. Uzun süre aracından inmeyen sürücü ise vatandaşların toplandığını fark edince araçtan inerek Demir'in yanına geldi.

Kaçan sürücüyü yaralının motoruyla başkası kovaladı

Kısa süre sonra aracından reflektör alacağını söyleyen şahıs, arabasına binerek olay yerinden uzaklaştı. Demir'in yardımına koşan vatandaşlardan birisi ise, şahsın kaçtığını görünce motokuryenin motosikletine binerek şahsın peşinden gitmeye başladı ancak şahıs kaçmayı başardı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri Selahattin Demir'i hastaneye kaldırdı.

Müşterisinin aracıyla kaza yapmış

Polis ekipleri başlattığı incelemede aracın sahibinin aracı 4 gündür kaportacıya bıraktığını öğrendi. Kaporta ustasının müşterisinin aracını kendi aracı gibi kullanmaya başlayarak kazayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Bunun üzerine yakalanan şahıs, savcılık talimatıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşanan film gibi olay güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

"Kaskım ve zırhım benim hayatımı kurtardı"

Yaşadığı olayı anlatan Selahattin Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Cuma günü sabah saatlerinde Mahmutbey yolu üzerinde kendi şeridimde ilerlerken aniden hızlı ve süratli gelen bir araç bana çarptı. Çarptıktan sonra etrafta sabah saatlerinde işe giden insanlar yardımıma koştu. O sırada araç sürücüsü halen arabasının içerisinde durarak aşağıya inmedi. İnsanlar toplanınca kendisini aşağıya inmek zorunda hissederek arabadan indi. İner inmez kaskımı çıkartmaya çalıştı ve ben buna izin vermedim. Yine o esnada bana çok yaklaştığı için alkol kokusunu hissettim. Araç sürücüsü sonrasında arabasına doğru yöneldi. Ancak insanlar izin vermedi. Bir müddet sonra aracına binerek kaçıyor. Etrafımda yer alan insanların anlattığına göre, yerde yattığım sırada elinde telefonla oynayan başka sürücü, yola bakmıyor ve bana doğru geliyor. Yine insanlar engelleyerek hayatımı kurtardı. Sonrasında ambulans gelerek hastaneye kaldırıldım. Polis ekipleri aracı buldu. Araç sahibi, arabasını 4 gündür kaportacıya bırakmış. Kaportacı da arabayı kendi arabası gibi kullanıyor ve bana çarpıyor. Şahıs, polis ekiplerine verdiği ifadede alkol almadığını söyledi. Allaha şükürler olsun, ekipmanım tamdı. Kaskım ve zırhım benim hayatımı kurtardı."

Polis olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Selahattin Demir, Bağcılar, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da Alkollü Kaporta Ustası Motosikletli Kuryeye Çarptı - Son Dakika


11:26
Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:22
Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:15
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:10
İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar
11:07
Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü
10:41
İsrail'in Gazze'de yanlışlıkla öldürdüğü 3 rehine yemek artıklarını kullanarak acil yardım çağrısı yapmış İsrail'in Gazze'de yanlışlıkla öldürdüğü 3 rehine yemek artıklarını kullanarak acil yardım çağrısı yapmış
10:17
Ancelotti bu kez tarih verdi! İşte Arda'nın formasına kavuşacağı maç Ancelotti bu kez tarih verdi! İşte Arda'nın formasına kavuşacağı maç
10:15
Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine 76 bin 780 başvuru Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine 76 bin 780 başvuru

Son Dakika
11:22 Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:15 Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:10 İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar
11:07 Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü
10:41 İsrail'in Gazze'de yanlışlıkla öldürdüğü 3 rehine yemek artıklarını kullanarak acil yardım çağrısı yapmış
10:17 Ancelotti bu kez tarih verdi! İşte Arda'nın formasına kavuşacağı maç
10:15 Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine 76 bin 780 başvuru
10:10 4.1'lik depremin ardından uzmanlar uyardı: Şiddeti değil yeri sıkıntı
10:07 ''Amin'' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu
10:06 İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 49'a ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 11:28:41. #1.13#
SON DAKİKA: Bağcılar'da Alkollü Kaporta Ustası Motosikletli Kuryeye Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement