Bağcılar'da Anne Cinayeti: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika
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Bağcılar'da Anne Cinayeti: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

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Ali Sayan, annesini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet ve 6 ay hapis cezası aldı.

06.11.2024 17:15
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Bağcılar'da annesini öldürüp kafasını keserek sokağa atan şahsa ağırlaştırılmış müebbet ve 6 ay hapis

İSTANBUL - İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek sokağa atan sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanığın 'üstsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan' ise 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Bağcılar'da 25 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen olayda Ali Sayan (28), annesi Havva Sayan'ı 13 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Sayan, daha sonra annesinin ellerini, ayaklarını ve kafasını kesmişti. Sayan, annesinin kafasını çevredeki insanlara gösterdikten sonra balkondan aşağı atmıştı. Tutuklanan Ali Sayan'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden duruşmaya bağlandı.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Ali Sayan, "Ben olayı bilerek yapmadım" dedi. Sanığın son sözünün ardından kararını açıklayan mahkeme, Ali Sayan'ın 'üstsoydan akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan' ise 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, annesi Havva Sayan'ı öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanık Ali Sayan'dan olay sonrası alınan kan ve idrar örneğinde Adli Tıp Kurumu raporuna göre madde bulunduğunun tespit edildiği aktarılmıştı. İddianamede maktul Havva Sayan'ın vücudunda Adli Tıp Kurumu raporuna göre 13 kesici ve delici alet yaralaması tespit edildiği, bunlardan 8'inin öldürücü nitelikte olduğu belirtilmişti. Ali Sayan'ın 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek üstsoydan akrabayı kasten öldürme' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, İstanbul, Bağcılar, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da Anne Cinayeti: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika

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