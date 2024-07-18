Bağcılar'da annesinin kafasını keserek sokağa atan Ali Sayan'ın davası devam ediyor - Son Dakika
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Bağcılar'da annesinin kafasını keserek sokağa atan Ali Sayan'ın davası devam ediyor

Bağcılar\'da annesinin kafasını keserek sokağa atan Ali Sayan\'ın davası devam ediyor

Bağcılar'da annesinin kafasını keserek sokağa atan Ali Sayan'ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Adli Tıp raporunda sanığın olay tarihinde cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi. Cumhuriyet savcısı, sanığın 'üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

18.07.2024 11:44
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Bağcılar'da annesinin kafasını keserek sokağa atan Ali Sayan'ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan ve dava dosyasına ulaşan raporda sanığın olay tarihinde cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanık Ali Sayan'ın 'üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Bağcılar'da 25 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen olayda Ali Sayan (28) annesi Havva Sayan'ı (58) 13 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Sayan daha sonra annesinin ellerini, ayaklarını ve kafasını kesmişti. Sanık Sayan annesinin kafasını çevredeki insanlara gösterdikten sonra balkondan aşağı atmıştı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen tutuklu sanık Ali Sayan'ın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Tutuklu sanık Ali Sayan ise SEGBİS sistemi ile duruşmaya bağlandı.

Adli Tıp Kurumu Raporu: "Cezai sorumluluğu tam"

Duruşmada Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu'nun gönderdiği raporun dava dosyasına ulaştığı aktarıldı. Raporda sanığın olay tarihinde cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, otopsi raporuna göre sanığın annesinin baş, ayak ve ellerini ölüm gerçekleştikten sonra keserek ayırdığının tespit edildiğini, bu nedenle de 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' niteliğinin oluşmadığını belirtti. Savcı, sanığın 'üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada ayrıca Ali Sayan'ın yangın çıkarttığı gerekçesiyle 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan' 6 aydan 3 yıla kadar hapsini istendi.

Savunması sorulan sanık "Ben Adli Tıp'ın hakkımda vereceği raporu bekliyordum. Mütalaaya bir diyeceğim yoktur. Tahliyemi talep ederim" dedi. Mahkeme, sanık avukatına son savunma için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, annesi Havva Sayan'ı öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanık Ali Sayan'dan olay sonrası alınan kan ve idrar örneğinde Adli Tıp Kurumu raporuna göre, madde bulunduğunun tespit edildiği aktarılmıştı. İddianamede maktul Havva Sayan'ın vücudunda Adli Tıp Kurumu raporuna göre, 13 kesici ve delici alet yaralaması tespit edildiği, bunlardan 8'inin öldürücü nitelikte olduğu belirtilmişti. Ali Sayan'ın 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek üstsoydan akrabayı kasten öldürme' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da annesinin kafasını keserek sokağa atan Ali Sayan'ın davası devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da annesinin kafasını keserek sokağa atan Ali Sayan'ın davası devam ediyor - Son Dakika
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