Bağcılar'da Bıçaklama Olayı: Şahıslar Yakalandı

22.02.2026 14:29
Bağcılar'da metro çıkışında bıçaklanan Oğuzhan Çöpür’ün ailesini tehdit eden 3 kişi yakalandı.

Bağcılar'da metro çıkışı darbedilen çocuğu kurtarmak isterken bıçaklanan Oğuzhan Çöpür'ün ailesini tehdit eden şahıslar yakalandı.

Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde 12 Şubat günü metro istasyonu çıkışında 18 yaşından küçük kalabalık bir grup, bir çocuğu sıkıştırarak darbetmeye başlamıştı. O esnada arkadaşlarını bekleyen Oğuzhan ve Taha Çöpür adlı kardeşler durumu fark ederek çocukları kavga etmemeleri konusunda uyarmıştı. Darbedilen çocuk olay yerinden uzaklaşırken, ağabey kardeş ile kalabalık grup arasında tartışma yaşanmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede, gruptaki bir kişi elindeki bıçakla Oğuzhan Çöpür'ü 6 yerinden bıçaklanmıştı. Saldırganlar yakalanırken, aile şikayetçi olmamaları yönünde tehdit mesajları almaya başlamıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda baba Fevzi Çöpür'ü tehdit ettiği belirlenen 3 yaşı küçük şahıs 21 Şubat günü yakalandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bağcılar, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

