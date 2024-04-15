3.Sayfa

Bağcılar'da çay ocağında oturan 62 yaşındaki adam silahlı saldırıya uğradı, o anlar kamerada

Yaşanan silahlı saldırı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

İSTANBUL - Bağcılar'da çay ocağında oturan 62 yaşındaki adama, kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından silahlı saldırı düzelendi. Bacağından yaralanan adam ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaşanan saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Bağcılar Sancaktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre motosiklet kaskı takan bir şahıs, kardeşi ile çay ocağında oturan 62 yaşındaki Ahmet F.'nin yanına geldi. Şüpheli, elindeki tabanca ile Ahmet F.'ye 3 kez ateş edip koşarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda bacağından yaralanan Ahmet F., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan yaşanan saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.