Bağcılar\'da freni boşalan kamyon park halindeki 8 araca zarar verdi

İstanbul Bağcılar'da freni boşalan park halindeki kamyon, park halindeki 6 otomobil ve 2 kamyonete çarptı. Kaza anında vatandaşların panikle kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.20 sıralarında Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi Şehit Yılmaz Kaan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ercan Arslan isimli sürücü, damacana su yüklü 34 PFC 861 plakalı kamyonu iş yerinin önüne park ederek indi. Freni boşalan kamyon, ilerleyerek yolda park halinde bulunan araçlara çarptı. Kamyon, bir kamyonet ve otomobili cadde üzerinde sürükledikten sonra durabildi. Kaza nedeniyle kamyon ile birlikte 6 otomobil ve 2 kamyonette hasar meydana geldi. Kaza sırasında araçların içinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önemli alırken, ekiplerin araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

Esnaf Yasin Işık, "Olay saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Sesi duyduk ve dışarı çıktık. Yukarıdan aşağı kamyonet sürüklenmeye başladı. Önündeki birçok aracı biçip geçti ve en sonunda bu araca vurdu. Buradaki birçok esnaf müdahalede bulundu. Kapıyı açtı, diğer arkadaşı arabaya doğru attı ve el frenini çekmek zorunda kaldık. Böylelikle araba durdu. Birçok hasar oluştu. Yaralı yok. Okul saatine denk gelseydi büyük bir felaket olabilirdi. Yaklaşık 7 araçta hasar oldu gördüğünüz gibi. 4-5 araç park halindeydi. Sürükleyerek getirdi, bir tanesini havaya kaldırdı, diğerleri sürükleyerek burada durdu. Kaza sonrası ekiplere haber verdik" dedi.

Öte yandan kamyonun kontrolden çıktığı ve park halindeki araçlara çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaza sırasında panikleyen kaldırımdaki vatandaşların kaçtığı anlar da yer aldı. - İSTANBUL