Bağcılar'da Kırtasiye Toptancısında Yangın

İstanbul Bağcılar'da bulunan İstanbul Toptancılar Çarşısı'ndaki (İSTOÇ) 3 katlı kırtasiye malzemeleri satan toptancıda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 17.00 sıralarında İstanbul Bağcılar İSTOÇ 2436. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki 3 katlı kırtasiye malzemeleri satan toptancıda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, başka iş yerine sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle işyerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. - İSTANBUL